OL : Aulas remercie l'ASSE « meilleure équipe de 2018 »

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Le derby OL-ASSE se profile, et Jean-Michel Aulas semble être dans une attitude très conciliante avec le rival éternel de Lyon. Mais pas de méprise, si le président de l'Olympique Lyonnais dit beaucoup de bien de l'AS Saint-Etienne, c'est uniquement parce que les Verts ont rendu un gros service à l'OL en ralentissant la marche en avant de l'Olympique de Marseille, rival de Lyon dans la course à la place de dauphin du PSG.

Avant la rencontre, Jean-Michel Aulas avait dit toute sa confiance en l'ASSE pour contrarier l'OM. Et au lendemain du nul arraché dans le Chaudron par Sainté contre Marseille, le patron de l'Olympique Lyonnais a tenu à saluer la qualité et les performances actuelles de l'AS Saint-Etienne. « Bravo et Merci à l'ASSE d'avoir freiné nos amis Marseillais qui avec l'OM est la meilleure équipe de 2018 ! », a lancé Jean-Michel Aulas via Twitter. Un message qui n'a visiblement pas emballé la totalité des supporters lyonnais, toujours aussi remontés dans la décision clairement assumée de conserver coûte que coûte Bruno Genesio au poste d'entraîneur. Et de nombreux fans rhodaniens de donner rendez-vous au patron de l'OL dimanche soir dans la foulée de Lyon-Rennes ou alors après le prochain derby.