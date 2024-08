Officiel ‍: DAZN et BeIN se partagent la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après une dernière réunion ce jeudi pour régler les ultimes détails, la Ligue de Football Professionnelle a officialisé un accord définitif permettant à BeIN Sports et DAZN de devenir les diffuseurs de la Ligue 1 pour les cinq prochaines années.

Quelques détails ont été donnés, notamment le fait qu’une porte de sortie était bien ouverte en cas de problème pour les opérateurs.« À partir du 16 août prochain et pour les cinq prochaines saisons, DAZN diffusera, en direct et en exclusivité, 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s à l’occasion de chaque journée, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages. De son côté, beIN SPORTS proposera en direct et en exclusivité un match de Ligue 1 McDonald’s à chaque journée de championnat. Ces accords stratégiques, conclus au terme d’un processus particulièrement rigoureux et collégial, offrent les garanties nécessaires pour tous les clubs. L’accord conclu avec DAZN prévoit notamment des bonus atteignables significatifs (un premier bonus automatique de 50 millions d’euros sera ainsi déclenché dès le seuil d’1,5 million d’abonnés atteint lors de la première saison), et des clauses de sortie flexibles. Ce partenariat ouvre la voie à des perspectives de développement importantes et confirme l’attractivité toujours plus forte du football français », a notamment fait savoir la Ligue, avant que son président, Vincent Labrune, ne prenne la parole pour se féliciter d’avoir enfin terminé ce long épisode.

Labrune loue l'unité du football français

« Grâce à l’unité du football français, nous sommes parvenus à deux accords importants avec DAZN et beIN SPORTS. Les négociations ont été intenses car nous souhaitions aboutir à des accords répondant à l’intérêt de tous les clubs et qui permettront au football français de poursuivre son développement et d’accroitre son attractivité. Nous allons maintenant travailler main dans la main pour proposer à nos fans le plus beau spectacle possible et offrir des contenus à la hauteur de leurs attentes », a livré l’ancien président de l’OM, qui avait promis un milliard d’euros pour les droits TV de la Ligue 1, et récupère finalement 500 millions d’euros en dehors des droits à l’étranger, ce qui est bien loin des sommes promises et va déboucher sur des grosses baisses de budget des clubs de l’élite.