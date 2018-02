Monaco rate le coche et fragilise sa deuxième place

Dans : Ligue 1, TFC, Monaco.

Bien partie pour s’imposer, l’AS Monaco a finalement concédé le match nul à Toulouse (3-3) ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté laisse la possibilité à l’Olympique de Marseille de lui chiper la deuxième place après le Classique.

L’AS Monaco le savait, ce week-end pouvait être décisif pour la course à la deuxième place. Malheureusement pour eux, les hommes de Jardim sont peut-être passés à côté d’une excellente opération à Toulouse. La rencontre avait pourtant bien débuté pour les Monégasques, rapidement devant au score grâce à un Lopes (0-1, 8e) plein de sang-froid. Tout en maîtrise, l’ASM se promenait au Stadium… Jusqu’à l’égalisation contre le cours du jeu signé Sangaré (1-1, 24e) !

De quoi métamorphoser des Violets déchaînés dans la moitié de terrain adverse. Il fallait une intervention in extremis de Subasic sur un centre tir de Yago pour empêcher le Téfécé de prendre l’avantage. Inquiet, Jardim devait remplacer Baldé blessé par Jovetic, puis le décevant Tielemans par Ghezzal. Effet immédiat au retour des vestiaires avec le nouveau but de Lopes (1-2, 47e), après le poteau touché par le Serbe.

L’erreur d’arbitrage qui change tout

On assistait au même scénario qu’en première période, d’autant que Toulouse pensait égaliser après le but de Sanogo… logiquement refusé pour une faute de Diop. L’occasion pour Jovetic (1-3, 72e), chanceux, de creuser l’écart avant le tournant du match : le penalty injustement accordé à Toulouse sur une faute imaginaire de Glik. L’attaquant Delort (2-3, 77e) ne manquait pas l’offrande et était à l’origine de l’égalisation de Sanogo (3-3, 87e) ! C’est dur Monaco, qui risque de pester après l’arbitrage… Au classement, l’ASM n’a que deux points d’avance sur l’OM avant le choc à Paris dimanche soir.