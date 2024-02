Metz-OL ‍: Ça va grogner sévère pendant 15 minutes

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ambiance pas si chaude que ça pour l'OL à Metz, puisque les supporters locaux, lassés par la situation actuelle, prévoient de ne pas se faire entendre en début de rencontre.

Ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais se rendra à Metz pour un match qui doit lui permettre de confirmer son renouveau. Cela se ressent un peu au classement avec une sortie de la zone rouge, mais encore une marge réduite sur les barrages. Résultat, ce déplacement chez l’avant-dernier de la classe peut permettre de réellement décoller. Surtout face à une équipe mosellane en grande difficulté, et qui enchaine les résultats négatifs ces dernières semaines. Résultat, les supporters locaux vont se mettre en grève pendant les 15 premières minutes de la rencontre, créant forcément une atmosphère particulière dont l’OL pourrait profiter.

15 minutes pour 15 années vides de sens

« 15 minutes de silence pour résumer les 15 années de présidence de Monsieur Serin : tristes, silencieuses et vides de sens, ont justifié les supporters de la tribune ouest. 15 ans que nous subissons des descentes en L2 (voire en National) et des remontées ensuite (3 au XXIe siècle). 15 ans que notre club est incapable de se maintenir plus de deux ans en L1 par manque d'ambition et de moyens. C'est pour cette raison que nous n'animerons pas notre chère tribune durant les 15 premières minutes du match face à Lyon, vendredi soir. 15 minutes pendant lesquelles nous demanderons des comptes à notre Président », a fait savoir la Gruppa, l’un des principaux groupes de supporters du FC Metz. Le club lorrain, un peu trop habitué à faire le yoyo entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ne parvient pas à se stabiliser dans l’élite et craint un nouveau retour dans la case inférieure. Une situation tendue dans un championnat réduit, et où la réception de Lyon représente l’une des dernières occasions de raccrocher le bon wagon. Aux Lyonnais de ne pas donner l’espoir aux Messins sur cette rencontre, et de profiter de cette situation tendue dans les travées de Saint-Symphorien pour enchainer une série encore inédite de quatre victoires consécutives en Ligue 1.