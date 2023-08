Mercato ‍: Le Neymar congolais arrive en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Surnommé le « Neymar congolais » dans son pays, Meschack Elia a de grandes chances d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Nantes et Montpellier se disputent la signature du milieu offensif de 25 ans.

En quête de renforts offensifs durant la seconde partie du mercato estival, Nantes et Montpellier sont en concurrence dans le dossier Meschack Elia. A en croire les informations de Foot Mercato, les Canaris ont une longueur d’avance pour obtenir la signature de l’international congolais (30 sélections) en provenance des Young Boys de Berne. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives la saison dernière en Suisse, le joueur de 25 ans fait toutefois l’objet d’une offensive de dernière minute de Montpellier. Après le départ de Stephy Mavididi à Leicester et alors que celui d’Elye Wahi fait peu de doutes, le MHSC a l’intention de se renforcer en attaque et le profil de Meschack Elia plait en interne. Surnommé le « Neymar congolais » dans son pays, le meneur de jeu des Youg Boys sera assurément l’une des belles attractions de la saison en Ligue 1, si son transfert à Nantes ou à Montpellier vient à se confirmer dans les semaines à venir.