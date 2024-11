Match interrompu à Nantes-Le Havre

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A la 23e minute du match entre Nantes et Le Havre, l’arbitre a sifflé l’arrêt de la rencontre.

Pas de pause fraicheur vues les conditions climatiques, mais un arrêt forcé en raison de projectiles lancés sur le terrain dans le but de stopper le match. Les supporters de la Brigade Loire ont ainsi lancé des rouleaux de papier toilette et des balles de tennis sur le terrain, forçant les stadiers et mêmes les joueurs à faire le ménage pendant de longues minutes. Ce n’était pas vraiment le FC Nantes qui était visé, mais surtout la Ligue, avec des chants hostiles à la LFP pour sa gestion du football professionnel de ces dernières semaines. Et une banderole explicite également : « Le divorce est consommé, vous avez perdu toute crédibilité ». Des tentatives d’intrusion ont même eu lieu quand le speaker a menacé que l’arbitre interrompe définitivement la rencontre si les incidents devaient se reproduire. Le match a repris au bout de 5 bonnes minutes d’arrêt, dans un climat tendu en tribunes.