Par Corentin Facy

Sans club depuis trois ans, Mapou Yanga-Mbiwa va rejouer au football. L’ancien défenseur de Montpellier et de l’Olympique Lyonnais a signé à Istres en National 3.

Champion de France avec Montpellier en 2012, Mapou Yanga-Mbiwa a ensuite connu des clubs prestigieux tels que Newcastle, l’AS Roma et bien sûr l’Olympique Lyonnais, qui avait payé 10 millions d’euros pour le recruter. Après une aventure très laborieuse dans la capitale des Gaules, le défenseur de 34 ans a quitté le club en fin de contrat en juillet 2020. Depuis, Mapou Yanga-Mbiwa ne jouait plus et tout portait à croire qu’il avait pris sa retraite. Mais contre toute attente, l’international français (4 sélections) va rejouer au football. En effet, Mapou Yanga-Mbiwa s’est engagé en faveur d’Istres, club de National 3. Une signature inattendue pour ce joueur à la trajectoire définitivement hors du commun.