Maillots arc-en-ciel supprimés, la LFP sort du silence

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les rumeurs circulent sur la possible suppression du maillot au flocage arc-en-ciel lors de la journée de la lutte contre l'homophobie. La LFP confirme qu'une réflexion est en cours.

A chaque journée de lutte contre l’homophobie, certains joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 trouvaient n’importe quelle raison pour ne pas arborer ce maillot ou même le brassard au simple prétexte qu’il y avait les couleurs arc-en-ciel sur cette tunique. Face à cette situation, les autorités envisagent de laisser tomber, ce qui peut étonner, et à la place de mener le combat par d’autres moyens. Du côté de la Ligue de Football Professionnel, on a confirmé que si on voulait tout faire pour mener la bataille contre l’homophobie, il était envisagé de changer la méthode.

« À la suite des articles consacrés à la suppression du numéro arc-en-ciel à l’occasion de la prochaine journée dédiée à la lutte contre l’homophobie, la Ligue de Football Professionnel tient à préciser qu’un travail est actuellement en cours pour préparer les journées dédiées à la lutte contre le racisme en mars prochain, puis à la lutte contre l’homophobie en mai prochain. Une réunion est prévue à la mi-novembre avec les associations partenaires pour préparer ces deux rendez-vous. Ces deux actions de communication et de sensibilisation en direction du grand public sont un des maillons du plan de lutte contre les discriminations. Elles s’accompagnent d’un travail de fond mené en parallèle (…) Ces actions s’inscrivent dans la droite ligne de la lettre cosignée par Vincent Labrune (Président de la LFP) aux côtés d’Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques), Bérengère Couillard (ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations) et Philippe Diallo (Président de la FFF). Il convient en effet que l’ensemble des acteurs du football professionnel renforcent leur mobilisation pour accompagner, par des actions de prévention et de sensibilisation animées au niveau local, notre combat commun au service de l’inclusion, du respect et donc de la fin des agissements homophobes, comme de tous les agissements discriminatoires », précise la LFP dans un communiqué.