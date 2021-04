Lirola sauve l’OM dans un match fou !

Dans : Ligue 1, OM, Lorient.

33e journée de Ligue 1

Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille bat le FC Lorient 3-2

Buts pour l'OM : Payet (53e), Lirola (56e, 90e+1)

Buts pour Lorient : Moffi (19e, 70e)

Une semaine après le nul concédé dans le temps additionnel à Montpellier (3-3), l’Olympique de Marseille est cette fois sorti vainqueur d’un nouveau match fou contre Lorient (3-2) ! La première période n’était pourtant pas emballante, surtout du côté de l’OM qui se ne procurait qu’une occasion, à savoir la tête complètement ratée de Balerdi. Les Marseillais, sans inspiration et sans rythme, n’étaient pas dangereux.

Et pour couronner le tout, ils encaissaient l’ouverture du score sur le premier contre de Lorient lancé par Wissa, et conclu par Moffi (0-1, 19e). Heureusement pour l’OM, le repositionnement de Thauvin dans l’axe en deuxième période changeait la donne. Les hommes de Sampaoli avaient beaucoup plus de fluidité dans le jeu et faisaient la différence en l’espace de quatre minutes ! Tout d’abord grâce à une magnifique reprise de volée de Payet (1-1, 53e), après une remise de Milik. Puis par l’intermédiaire de Lirola (2-1, 53e), bien servi en profondeur par Thauvin.

Wissa et Moffi ont pourtant fait mal

On pensait l’OM parti pour enfoncer son adversaire mais la perte de balle de l’international tricolore offrait un nouveau contre à Wissa, encore passeur décisif pour le même Moffi (2-2, 70e). Le scénario de Montpellier se répétait, du moins jusqu’au temps additionnel et la frappe croisée du double buteur Lirola (3-2, 90e+1) ! Le latéral espagnol permettait à l’OM d’arracher un précieux succès et de revenir provisoirement à hauteur de Lens, cinquième.