Lille s'impose à Reims après une soirée forcément spéciale

Dans un match marqué par l'énorme frayeur provoqué par le choc dont a été victime Angel Gomes, le LOSC est finalement reparti les trois points de Reims (0-2).

Difficile d'évoquer une rencontre de Ligue 1 durant laquelle, on a craint le pire pour l'un des protagonistes. Cependant, après avoir attendu avec angoisse pendant plus de 30 minutes qu'Angel Gomes soit transporté conscient à l'hôpital de Reims, les 21 acteurs de cette rencontre, Koné ayant été expulsé suite à l'action qui a envoyé le milieu anglais au tapis, ont repris le match. Et c'est à la 30e des 34 minutes de temps additionnel accordées en première période que Diakité ouvrait le score (0-1), le joueur du LOSC rendant aussitôt hommage à son coéquipier en brandissant son maillot.

En toute fin de rencontre, Ethan Mbappé, à peine entré en jeu, voyait sa frappe être détournée par un défenseur rémois, mais Jonathan David, à l'affût, doublait la mise et tuait le suspense. Lille empochait trois points précieux en espérant avoir rapidement des bonnes nouvelles d'Angel Gomes. Le LOSC va désormais préparer la rencontre face au Slavia Prague afin de faire un pas de plus vers la Ligue des champions.