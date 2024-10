Ligue 1: Reims tombe à Auxerre, Nantes et Nice se neutralisent

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les trois matchs de Ligue 1 au menu du multiplex de 17 heures ont fait un heureux, l'AJ Auxerre. Pour le reste, cela s'est neutralisé.

En déplacement à Auxerre ce dimanche, le Stade de Reims avait l'occasion de passer à la troisième place du classement en cas de victoire. Mais pour les Champenois, le retour sur terre a été rude, puisque l'AJA a dominé les débats et s'est imposé 2 à 1 avec des buts signés Diomandé (1-0,16e) et Traoré (2-0, 52e), tandis que Nakamura réduisait le score dans le temps additionnel (2-1, 90e+5). L'addition aurait pu être plus corsée pour la formation de Luka Elsner, car Jubal a manqué un penalty (36e). Avec ce faux-pas, le Stade de Reims reste à la sixième place du classement de Ligue 1, tandis que l'AJ Auxerre s'éloigne de la zone rouge et se cale entre Brest et Rennes.

En déplacement à Nantes, qui n'avait plus gagné un match en championnat depuis le 31 août, Nice espérait remonter au classement. Mais, les Canaris ont longtemps été dominés, avant de finalement ouvrir le score par Abline (1-0, 67e). Cependant, Guessand ramenait le Gym à hauteur (1-1, 72e). Malgré un gros pressing nantais en fin de rencontre, les deux formations se quittaient sur un score de parité qui ne convient à personne, Nantes et Nice étant à égalité au classement.

Enfin, dans le duel entre deux équipes qui luttent pour le maintien, le SCO a longtemps pensé faire la belle opération à Toulouse. Alors qu'ils menaient 0-1 au Stadium, les Angevins rataient le penalty du 0-2 (58e), et dans la foulée le TFC égalisait par King (1-1, 64e). Résultat, Toulouse reste juste au-dessus de la ligne rouge, tandis que le SCO est 17e et avant-dernier.