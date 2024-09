Ligue 1 ‍: Les trois plus gros diffuseurs pirates abandonnent

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Impossible n'est pas Français, mais il devient de plus en plus dur pour les adeptes de Telegram de suivre la Ligue 1 de manière illégale. Les plus gros comptes passent à la trappe.

Oui il était encore possible de regarder PSG-Rennes ce vendredi soir sans être abonnés à DAZN, mais c'est clair que désormais les comptes Telegram se font nettement plus discrets. Alors que la semaine passée encore, il était de bon ton de crier sa puissance sur les réseaux sociaux, les changements intervenus au sein de Telegram, dont le patron a récemment été interpellé en France, ont poussé les pirates à rester dans l'ombre ou même à stopper la diffusion des matchs de Ligue 1. Car dorénavant, au petit jeu du gendarme et du voleur, les gendarmes courent beaucoup plus vite. Comme le relate L'Equipe, il faut désormais 10 minutes pour faire sauter un compte illégal, là où avant, il fallait 48 heures, ce qui rendait inutile les interventions de la Ligue 1. De quoi donner des forces à ceux qui luttent contre le piratage, même si forcément, il y a encore énormément de travail.

La Ligue 1 commence à gagner des batailles

NAAAAN Dinos programme a fermé c la fin de la ligue 1 a l’œil sur telegram pic.twitter.com/HJALFHy4dj — Mr. Jones big COGS (@SNS_Capital) September 23, 2024

S'exprimant dans le quotidien sportif, l'un des responsables de la défense des ayants droit de la Ligue 1 et de la Premier League admet que les choses évoluent rapidement dans le bon sens. « Les trois plus gros streamers du moment, avec plus de 50 000 abonnés, ont cessé leurs activités le week-end dernier », précise Hervé Lemaire, patron de LeakID. Au total, Google aurait fait sauter près de 20.000 pages qui permettaient d'avoir le moyen de regarder la Ligue 1 sans abonnement. Le prochain grand rendez-vous pour tout le monde est prévu le dimanche 27 octobre prochain avec l'affiche OM-PSG qui va forcément susciter un intérêt énorme et une demande colossale pour pouvoir suivre le match de manière illégale. A voir si d'ici là les autorités auront encore fait des progrès pour défenseur leurs droits.