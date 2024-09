Ligue 1 ‍: DAZN gagne une énorme bataille

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La lutte contre le piratage de la Ligue 1 s'accélère avec la forte contestation contre DAZN. Une tâche difficile tant les pirates ont de multiples options. Néanmoins, les déboires du patron de Telegram offrent une première éclaircie à la LFP.

Dimanche soir, le choc OL-OM a du être le match le plus suivi de la courte histoire de DAZN en France. Cependant, la majorité des téléspectateurs n'étaient sûrement pas des abonnés de la plateforme britannique. L'Olympico a subi un piratage massif, comme c'est souvent le cas en Ligue 1 cette saison. Les pirates avaient l'embarras du choix : IPTV, sites de streaming, liens sur les réseaux sociaux. Une dernière option qui a souvent fait la part belle à Telegram par le passé. Mais, ce fut sans doute moins le cas dimanche puisque la messagerie cryptée russe voit ses pirates la fuir de plus en plus.

Fini le piratage libre sur Telegram

En effet, depuis que le patron de Telegram Pavel Dourov a été arrêté par les autorités françaises, il est devenu difficile de regarder ou de diffuser du foot sur le réseau social russe. La plateforme est beaucoup plus sévère avec les liens pirates. « On a remarqué que Telegram fermait plus vite les boucles illicites, en 10, 15, 20 minutes, alors que ce n’était pas le cas avant. Jusque-là, Telegram mettait en général 24 à 48 heures à fermer ces liens pirates », indique dans le Figaro Hervé Lemaire, président de LeakID une société spécialisée dans la lutte contre le piratage.

L1 : Les chiffres tombent, DAZN ne va pas aimer https://t.co/471oV2pQnJ — Foot01.com (@Foot01_com) September 24, 2024

Et, les choses ne vont guère s'arranger pour les pirates sur Telegram. Lundi, Pavel Dourov a annoncé que son groupe allait collaborer plus facilement avec les autorités françaises. Les adresses IP et les numéros de téléphone des pirates pourront être transmis si besoin. Un risque judiciaire qui provoque une fuite massive des pirates de Telegram.

« Telegram c’est fini », « Des mesures ont également été prises concernant les sanctions contre des personnes qui diffusent ou même des personnes qui proposent des choses illégales sur Telegram. Nous n'allons pas risquer quoi que ce soit à ce niveau » « Il faut être un peu suicidaire pour continuer je pense », ont indiqué plusieurs poids lourds du piratage sur Telegram. Une victoire importante pour la Ligue 1 et la LFP même si le chemin est encore long au vu des nombreux moyens de suivre illégalement le sport en 2024.