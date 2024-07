LFP ‍: Labrune viré et remplacé par un bénévole ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les négociations sur la vente des droits de diffusion de la Ligue 1 ont mis sur le devant de la scène Vincent Labrune. Mais le président de la LFP pourrait payer au prix fort la gestion de ce dossier.

Impossible de reprocher au patron de la Ligue de Football Professionnel de ne pas avoir bossé comme un fou pour aboutir à un accord sur la cession des droits TV de la L1, mais les révélations sur ce qu'il a touché, touche encore et touchera à son départ de la LFP suite au deal avec CVC ont sérieusement mis à mal Vincent Labrune. Et si pendant longtemps, l'ancien président de l'OM a compté sur le soutien des dirigeants des clubs de Ligue 1, ce n'est plus tout à fait le cas. Tandis que les présidents se sont déchirés sur le fait de signer avec DAZN-Beinsports ou de lancer une chaîne 100% Ligue 1, le patron de la LFP doit désormais tenter de faire accepter que la Ligue a clairement vécu au-dessus de ses moyens. A priori, il va avoir du mal, et Vincent Labrune pourrait le payer au prix fort.

Le président de la LFP en grand danger ?

Vincent Labrune est en danger… ça se complique pour lui.



Plusieurs options sur la table: un Président bénévole de la LFP comme avait pu l’être Frédéric Thiriez.



Une Présidence tournante. #LFP #DroitsTV — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 16, 2024

Selon Mohamed Toubache-Ter, l'idée d'un départ de Vincent Labrune de son poste de président de la Ligue de Football Professionnel est dans l'air du temps et n'est plus un sujet tabou. « Vincent Labrune est en danger… ça se complique pour lui. Plusieurs options sur la table : un Président bénévole de la LFP comme avait pu l’être Frédéric Thiriez. Une Présidence tournante », écrit l'insider. Il est vrai que depuis plusieurs jours, ils sont nombreux ceux qui demandent à Vincent Labrune de démissionner de son poste, et notamment son « grand ami » Daniel Riolo. Le journaliste de RMC mène la bataille depuis de longs mois contre celui qu'il surnomme « l’Orléanais », estimant qu'il avait échoué dans sa mission et qu'il devait en tirer les conclusions qui s'imposent. À voir déjà ce que va donner l'étude demandée par des présidents de Ligue 1 sur le train de vie de la LFP.