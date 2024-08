LFP ‍: Aulas soutient Labrune et veut sa réélection

Dans : Ligue 1.

Tandis qu'un report des élections à la Ligue de Football Professionnel est évoqué, l'actuel président de la LFP reçoit le soutien de celui qui était son plus farouche opposant lorsqu'il dirigeait l'OM.

Les supporters de l'OL adorent ressortir les propos tenus en 2015 par Jean-Michel Aulas, alors patron de Lyon, à l'encontre de Vincent Labrune qui dirigeait l'OM, après un très houleux OM-OL au Vélodrome. « Le président Labrune veut grandir plus vite qu'il ne peut le faire. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol », avait alors confié le propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Mais, en 2024, et alors que celui qui est le président de la LFP est la cible de très nombreuses critiques, notamment sur sa gestion du dossier des droits TV, Jean-Michel Aulas fait partie de ceux qui espèrent que l'Orléanais sera réélu à son poste. Tandis que des dirigeants veulent que les élections prévues le 10 septembre prochain soient décalées afin de permettre à des nouveaux candidats de s'organiser, JMA a choisi son camp.

Aulas veut laisse sa chance à Labrune

S'exprimant dans So Foot sur cette campagne très vive visant Vincent Labrune, l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais, désormais président de la Ligue Professionnelle Féminine, estime que Labrune mérite de conserver son poste, même s'il admet que tout est possible lors de ces futures élections dont la date pourrait être décalée. « Je pense qu’il va vouloir mieux terminer que ce qu’il se passe maintenant, donc qu’il faut lui laisser la possibilité de redresser avec un deuxième mandat l’objectif qu’il s’est fixé. Maintenant, peut-être que quelqu’un va faire comme il a fait lui, c’est-à-dire qu’un ancien président peut arriver en douceur au dernier moment et surfer sur la vague de doutes actuelle », reconnaît Jean-Michel Aulas, qui sait que cela s'agite dans les coulisses et que plusieurs candidats se préparent à éventuellement prendre la place de Vincent Labrune, notamment Cyril Linette ou bien encore Karl Olive. Ces derniers ont jusqu'au 25 août pour se faire connaître, on devrait donc rapidement en savoir plus.