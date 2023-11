Lens en mode invincible avant Arsenal

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

13e journée de Ligue 1

Stade Gabriel-Montpied

Le Clermont Foot 63 s'incline face au Racing Club de Lens 0-3

Buts pour Lens : Wahi (11e), Thomasson (50e), Saïd (82e)

Exclusions : Wahi (45e+3) pour Lens, Seidu (45e+3) pour Clermont

Victoire sans souci ou presque pour le Racing Club de Lens. Ce samedi, les Sang et Or se sont nettement imposés à Clermont (0-3). Ce large succès se dessinait dès l’entame avec une grosse domination lensoise récompensée par la tête lobée de Wahi (0-1, 11e). Clermont parvenait tout de même à rééquilibrer les débats dans cette rencontre électrique, et marquée par l’altercation entre Wahi et Seidu juste avant la pause. Résultat, l’arbitre expulsait les deux hommes, l’un avec deux cartons jaunes en deux minutes, l’autre avec un rouge direct !

Out of context Ligue 1...



Quelle erreur de Mory Diaw ! #CF63RCL 0-2 pic.twitter.com/rLVKc3R2cx — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) November 25, 2023

Pas de quoi perturber des Lensois appliqués et qui n’avaient pas besoin de l’énorme erreur de relance du gardien clermontois Diaw ! Opportuniste, Thomasson (0-2, 50e) en profitait pour marquer dans la cage vide. Tandis que son coéquipier Saïd (0-3, 82e) ne devait rien à personne sur son exploit personnel dans la surface. Le RCL, bien aidé par le gros raté de l'attaquant auvergnat Kyei, s’offre un succès mérité contre l'avant-dernier. Ainsi qu’un huitième match consécutif sans défaite en Ligue 1 avant d’affronter Arsenal mercredi en Ligue des Champions.