Le PSG et l'OM humiliés au mercato, la Ligue 1 en panique

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

En Europe, les championnats sont terminés et les équipes commencent à penser à leur mercato. En France, le PSG, l'OM ou encore l'AS Monaco n'ont toujours pas d'entraineurs...

Le PSG souhaitera une fois de plus tout gagner la saison prochaine. Si la Ligue des champions n'est plus aussi prioritaire qu'avant, le Qatar veut encore se donner les moyens de ses ambitions. Problème, les champions de France avancent au ralenti sur le mercato. Du moins, les annonces officielles ne tombent pas. En cause, le fait que le club de la capitale n'ait toujours pas d'entraineur. Christophe Galtier négocie son départ et Luis Enrique devrait lui succéder après le feuilleton Julian Nagelsmann, qui aurait refusé le post. A l'OM, la situation est un peu similaire. Igor Tudor n'est plus là et les Phocéens viennent de subir deux refus, dont celui majeur de Marcelo Gallardo. Pour certains observateurs, ces échecs à la suite sont une très mauvaise nouvelle pour le football français, surtout avant la renégociation des droits TV. Denis Balbir ne dira pas le contraire.

Le PSG et l'OM dans le même bateau

📊📈 Découvrez la première partie des chiffres clés et faits marquants de la saison du 11e sacre des Parisiens en championnat à l'occasion de l'exercice 2022-2023. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2023

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Pour moi, le vrai problème au PSG comme à l'OM, c'est qu'on est déjà le 19 juin et que les incertitudes sportives sont légions. On n'a aucune visibilité sur l'effectif. D'un côté, on a McCourt qui ne veut plus remettre au pot et Pablo Longoria qui a des rendez-vous mais dont on se demande de plus en plus avec qui. De l'autre, on a Lionel Messi qui part, Kylian Mbappé qui jette un flou sur son avenir alors qu'il est au centre du projet, quid de Neymar ? Quand on est entraîneur, cela inquiète forcément de ne pas savoir où l'on va. Aujourd'hui, ce n'est pas simple de dessiner les contours d'une ambition. Ce qui se passe au PSG et à l'OM, ce n'est pas bon pour la Ligue 1 à l'heure d'aborder la renégociation des droits TV. Déjà que le championnat est handicapé de clubs importants (ASSE, Bordeaux) et qu'il sort d'une année sombre en Coupe d'Europe, ce flou n'arrange rien... Comme tout part du sommet, le PSG et l'OM doivent vite trouver des solutions pour rassurer. C'est presque devenu un enjeu national », a notamment indiqué Denis Balbir, curieux de savoir qui finira par entrainer les deux clubs rivaux. Pour rappel, le prochain appel d'offres pour les droits TV du championnat de France sur la période 2024-2028 sera organisé à l'automne 2023.