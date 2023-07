Le père de Neymar montre les crocs devant les clubs français

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le père de Neymar profite de son suivi du championnat français pour placer l'un des joueurs qu'il représente. Le fils du numéro 10 du PSG a ses exigences pour Arthur Gomes, que trois clubs de Ligue 1 surveillent.

Il n’y a pas que chez les Mbappé où on souhaite diversifier ses intérêts chez les footballeurs. A l’image de la volonté du clan du Français de représenter plusieurs joueurs, le père de Neymar, qui depuis toujours défend les intérêts de son fils, a d’autres joueurs sous sa coupe. Notamment Arthur Gomes, qui est déjà passé du Brésil au Portugal, et pourrait désormais atterrir en France. Cet ailier de 25 ans évolue jusqu’à présent au Sporting avec 28 apparitions la saison dernière, mais un statut principalement de remplaçant. De quoi provoquer son changement de club cet été. Neymar Pai s’active en ce sens et il profite certainement de son suivi du football français pour tenter de placer Arthur Gomes.

Le protégé du père de Neymar veut du temps de jeu

O Jogo révèle ainsi que Montpellier, Reims et Brest, trois formations du ventre mou de Ligue 1, s’intéressent à ce joueur représenté par le père du joueur du PSG. Arthur Gomes, qui a encore quatre ans de contrat avec le club de Lisbonne, pourrait ainsi prochainement faire l’objet d’une offre. Mais il ne suffira pas de trouver un accord avec le Sporting, puisque Neymar Senior entend bien avoir des garanties sur du temps de jeu. « Nous allons faire de notre mieux pour le placer dans un club qui sera capable de le faire travailler, progresser et bien sûr de le faire jouer », a assuré l’agent brésilien sur Antena 1. Le but du jeu est d’éviter au joueur un retour au Brésil qui pourrait être décidé à la fin de l’été si son dossier n’évoluait pas, alors que le Corinthians et Cruzeiro sont sur les rangs du joueur révélé à Santos, l’ancien club de Neymar bien évidemment. La valeur du joueur se situe aux alentours de 3 millions d’euros, soit le montant de son transfert l’an dernier en provenance d’Estoril, au Portugal également.