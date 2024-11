Le communiqué de la LFP après les perquisitions de mardi matin

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dans le cadre de l'enquête sur l'accord entre la LFP et CVC, le Parquet national financier a réalisé une perquisition au siège de la ligue ce mardi matin et au domicile de son président Vincent Labrune. Une étape importante qui n'effraie pas l'instance. Celle-ci a publié un communiqué ce mardi soir, se disant coopérative avec les enquêteurs et surtout « sereine » par rapport aux faits reprochés.

La LFP communique sur la perquisition du Parquet national financier dans les locaux de la LFP pic.twitter.com/HQOWauxZTJ — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) November 5, 2024

« Comme elle l'avait indiqué à plusieurs reprises, la Ligue de Football Professionnel (LFP) coopère avec la justice pour apporter tous les éléments nécessaires à l'enquête en cours, en toute transparence. Les actes d'enquête qui se déroulent dans la plus grande sérénité confirmeront que l'action menée par la Ligue a toujours été guidée par un engagement profond envers le football français, dans le plein respect des règles en vigueur », a écrit la LFP.