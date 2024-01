La Ligue 1 s'arrache un ancien grand espoir du PSG

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Après de belles apparitions avec le PSG notamment en Ligue des Champions, Tanguy Kouassi avait fait le choix de signer au Bayern Munich en 2020. Depuis, l’international espoirs français s’est un peu perdu.

Très peu utilisé chez le champion d’Allemagne en titre, Tanguy Kouassi a pris la direction du FC Séville il y a un an et demi. Le club andalou a payé 16 millions d’euros pour attirer dans ses filets l’ancien grand espoir du Paris Saint-Germain, lequel ne s’est pas non plus imposé en Espagne. Plombé par quelques problèmes physiques cette saison, il n’a disputé que sept matchs toutes compétitions confondues. Un bilan décevant pour Tanguy Kouassi, dont le potentiel aperçu au PSG laissait clairement présager une brillante carrière en Europe.

❗️ Tanguy Kouassi 🇫🇷💫



🔹Seville is open for a loan



🔹Clubs in France, England, Italy and Germany are interested by the 21/yo defender



🔹TK would like to play the Olympics with France at home in Paris pic.twitter.com/i4Jehx0C36 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 10, 2024

Malgré sa période difficile, le joueur originaire de Paris garde une belle cote, notamment en France. C’est ainsi que selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, Tanguy Kouassi est ciblé par plusieurs clubs de Ligue 1 dans l’optique de ce mercato hivernal. Le FC Séville est ouvert à un prêt de son jeune défenseur, qui est de son côté très emballé à l’idée de revenir dans le championnat de France.

Tanguy Kouassi vise un retour en Ligue 1 cet hiver

Son objectif est clair, retrouver du temps de jeu chez lui dans l’Hexagone et prétendre à une place dans le groupe de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France cet été. La question est maintenant de savoir quels sont les clubs intéressés et si une écurie de Ligue 1 parviendra à rafler la mise. Car parallèlement, des équipes en Angleterre, en Italie et en Allemagne ont également manifesté leur intérêt pour récupérer Tanguy Kouassi en prêt. Une décision devra être prise d’ici la fin du mercato hivernal car de toute évidence, l’ancien Parisien n’a aucune chance d’être retenu pour les Jeux Olympiques s’il reste à Séville, où la concurrence de Badé, Marcao, Sergio Ramos ou Gudelj est trop importante pour lui permettre de s’épanouir pleinement.