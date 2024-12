La Ligue 1 possède le meilleur arbitre du monde en 2024

Sous le feu des critiques en France après Monaco-PSG, François Letexier est bien plus coté à l'étranger. Nommé pour diriger la finale de l'Euro 2024, il a réalisé une solide année. Le voici désormais récompensé du titre honorifique de meilleur arbitre mondial.

La Ligue des Talents ne l'est pas uniquement pour ses jeunes joueurs mais aussi pour ses arbitres. Souvent décrié en Ligue 1, l'arbitrage français est revenu sur le devant de la scène dans les grandes compétitions. Leader de la nouvelle vague française, François Letexier a dirigé la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Une reconnaissance pour ses performances remarquées dans le tournoi et en Ligue des champions. Sa prestation a été très bonne à Berlin et cela se voit au moment d'achever l'année 2024. Le très sérieux IFFHS (Fédération Internationale du Football, de l'Histoire et de la Statistique) vient de le désigner meilleur arbitre masculin du monde en 2024.

C'est même un plébiscite pour le Breton, largement élu avec 129 points. Son dauphin le Slovène Slavko Vincic, qui avait arbitré la finale de la Ligue des champions Real-Dortmund, ne récolte que 86 points. Derrière Daniele Orsato troisième (74 points), la France est encore représentée avec Clément Turpin quatrième du classement mondial (47 points). Une superbe performance pour ces deux visages de la Ligue 1 dans un trophée honorifique que la France n'a gagné que deux fois chez les hommes (Michel Vautrot en 1988 et 1989) et cinq fois chez les femmes avec Stéphanie Frappart (2019-2023).

At 35 years old, François Letexier has become IFFHS World’s Best Referee 2024 due to his leading figure in World refereeing, entrusted with officiating prestigious matches at both national and European level. pic.twitter.com/R7S2C314e4