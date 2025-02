Match perdu sur tapis vert pour le PSG contre l’OL ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'OL et le PSG sont en guerre, au point de remettre en cause la récente victoire des Parisiens à Lyon le week-end dernier.

Dimanche dernier, dans le choc de la Ligue 1, le PSG a pris le meilleur sur l’OL dans un match spectaculaire, avec un succès 3-2 plutôt logique et qui a reflété la domination parisienne lors de cette rencontre. Au passage, le club rhodanien a confirmé que Paris avait posé une réserve sur la qualification de Thiago Almada, joueur arrivé à l’OL cet hiver par le biais d’un prêt de Botafogo, alors que la formation de Paulo Fonseca était interdite de recrutement. Cette astuce rendue possible grâce au modèle de multi-propriétés tenu par John Textor, n’est visiblement pas appréciée en Ligue 1.

L'OL attaque le PSG sur Kvaratskhelia

En réponse, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a lui aussi décidé d’effectuer une action spectaculaire, qui a certes peu de chances d’aboutir, mais qui démontre que les démarches absurdes peuvent se multiplier dans les deux sens. Selon L’Equipe, l’OL a posé réserve sur la qualification de Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien est arrivé cet hiver en provenance de Naples dans le cadre d’un transfert à 70 millions d’euros, et qui a été bien évidemment validé par la LFP. Mais l’OL a fait savoir qu’il estimait cette qualification de l’attaquant parisien n’était pas valable, au regard des articles 556 et 560 du règlement de la Ligue 1.

Cette réclamation a pour but de solliciter la commission juridique de la Ligue, et la faire statuer sur la légitimité du financement du PSG par un pays, en l’occurence le Qatar. John Textor n’a jamais caché qu’il estimait que la compétition était faussée en France, quand un état soutien à fonds perdus un club concurrent. Une démarche qui a bien évidemment peu de chances d’aboutir, même si elle peut en théorie déboucher par un match perdu du PSG si une infraction est constatée par la commission juridique. Mais le but de l’OL est dans cette affaire de pointer du doigt le club de la capitale et ses moyens financiers disproportionnés, qui va faire l’objet d’un recours porté par Lyon devant la cour de justice européenne.

Des batailles juridiques qui vont occuper le terrain déjà miné entre les deux clubs, alors que les relations sont glaciales entre le « cowboy » John Textor et le « tirant » Nasser Al-Khelaïfi, comme les deux hommes se sont mutuellement surnommés en début de saison.