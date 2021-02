La LFP cède à Canal+, le match du samedi à 13h au lieu de 21h

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a décidé de transférer le match du samedi soir au samedi à 13h à la demande de Canal+

C’est le premier effet direct du rachat des droits de la Ligue 1 par Canal+ jusqu’à la fin de la saison, la Ligue de Football Professionnel a décidé, à la demande de la chaîne cryptée, d’avancer le match habituellement prévu le samedi à 21h à le même jour à 13h. Et cela n'est à priori pas pour régaler le marché chinois. « A la demande du Groupe CANAL+, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’aménager la programmation des journées de Ligue 1 à partir de la 26ème journée et jusqu’à la fin de la saison. Initialement programmée le samedi à 21h00, l’affiche du samedi soir sera avancée désormais à 13h00 à partir de la 26ème journée de Ligue 1. Ce nouvel horaire permet d’offrir à la Ligue 1 l’exposition la plus large possible sur les antennes du Groupe CANAL+, diffuseur exclusif de la compétition jusqu’à la fin de la saison », indique la LFP, qui dans la situation actuelle ne peut rien refuser au diffuseur.

On peut cependant comprendre cette exigence de Canal+, qui a demandé au Top 14 de rugby de passer du dimanche au samedi son match vedette. Quoi qu’il en soit, si la rencontre du dimanche 13h était légèrement insensée, celle du samedi à 13h l’est encore plus. On ne connaît pas encore la programmation de la 26e journée de Ligue 1 et quel match aura la primeur de cet horaire original, même si en Premier League cela existe depuis pas mal de temps. Pour mémoire, la France n'est pas l'Angleterre, et les habitudes non plus.