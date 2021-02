Officiel : Canal+ récupère tous les droits de la L1 !

Dans : Ligue 1.

La négociation de gré à gré a fini par aboutir plus tôt que prévu, et Canal+ a récupéré les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Une réunion d'urgence s'est tenue ce jeudi, avec un accord très favorable à la chaine cryptée au final. Une véritable razzia pour la 4 qui n’aura donc plus de concurrents, comme cela a été officialisé par la LFP ce jeudi 4 février en soirée.

« A partir de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, et jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe CANAL+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT », a fait savoir la Ligue. Pour le moment, rien n’a filtré en ce qui concerne le montant déboursé par Canal+ pour récupérer l’ensemble de ces rencontres. Canal+ prendra donc la main sur la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir du week-end du 14 février prochain. Bien évidemment, un nouvel appel d’offres aura lieu avant la fin de la saison afin de redéfinir les contours des droits TV à l’avenir, mais pour le moment, c’est quand même tout le football français qui se retire une belle épine du pied.