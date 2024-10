La LFP balaye la plainte de l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à l’attaque de la direction de l’Olympique Lyonnais ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel n'est pas inquiète le moins du monde sur ce dossier.

La question des droits TV est un sujet qui occupe tous les esprits des suiveurs de la Ligue 1 depuis quelques mois. Il faut dire que la nouvelle répartition des matchs du championnat de France, entre DAZN et beIN Sports pour une modique somme de 500 millions d’euros, ne fait pas l’unanimité. Déjà parce que la nouvelle chaîne principale du football français ne s’est pas imposée dans les foyers des fans de foot, mais aussi parce que la chaîne qatarie n’a toujours pas réglé la somme qu’elle doit à la LFP pour la saison en cours.

L’OL attaque la LFP pour le contrat de beIN Sports

Après sept journées de L1, et alors que les clubs ont besoin d’argent pour faire tourner la machine, l’OL a décidé de taper du poing sur la table. Ce jeudi, le club lyonnais a effectivement adressé un courrier à Vincent Labrune pour critiquer les faits de beIN, diffuseur d’une affiche par week-end. Sachant que la chaîne qatarie n’a toujours pas versé les 100 ME dus, avec 80 ME pour les Droits TV et 20 ME de sponsoring pour la marque Qatar Tourism, Laurent Prud'homme, le directeur général du club de John Textor, a décidé de mettre en demeure la Ligue. Pas de quoi faire trembler Labrune, qui reste sûr de son coup, d’après les informations de RMC Sport.

La Ligue prépare la contre-attaque

« La Ligue a pris connaissance du courrier de l’OL jeudi matin. Elle rappelle que le deal avec beIN Sports a été collectivement validé par le Conseil d’Administration. Elle attend de voir si cette lettre sera suivie d’une action juridique de la part de l’OL et se réserve alors le droit d’y répondre », peut-on lire sur le site de RMC, qui avoue également que d’autres clubs que l’OL ont aussi fait des recours contre la LFP sans que l’information ne soit sortie dans la presse. Si le torchon commence donc à brûler entre les clubs, la LFP et beIN Sports, la chaîne qatarie ne semble en tout cas clairement pas pressée de payer ses dettes.