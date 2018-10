La L1 version bulgare, Courbis remercie les investisseurs étrangers

Dans : Ligue 1.

La semaine a été difficile pour les clubs français en Coupe d’Europe. En Ligue des Champions et en Europa League, aucun de nos six représentants ne s’est imposé.

Autant dire que ces résultats ont vite réveillé les amateurs de buzz. Tout à coup, tous les spécialistes estiment que la Ligue 1 n’est pas compétitive. Le championnat français serait devenu l’un des pires du continent ! C’est effectivement l’avis de Rolland Courbis, qui compare la L1 au football roumain, écossais ou bulgare. Et qui n’ose imaginer ce que notre compétition nationale serait sans l’aide d’investisseurs étrangers à Paris, Monaco, Marseille ou Nice.

« Il y a sept, huit ans, avant l’arrivée des Qataris et des Russes, on se demandait vers où on allait. On se disait qu’on allait tout droit vers un championnat comme la Roumanie, l’Ecosse ou la Bulgarie. Nous y sommes, a lâché l’ancien entraîneur de l’OM sur RMC Sport. Notre Ligue 1 chute de façon horrible. Notre championnat est en difficulté et encore, heureusement que des investisseurs qataris, russes, américains et chinois sont arrivés. Sinon, ce serait encore pire ! » Courbis tiendra-t-il le même discours en cas d'exploit d'un club français ? Comme celui de l'Olympique Lyonnais à Manchester City...