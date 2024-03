La L1 en vente, Netflix a peur pour ses abonnés

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En contact avec différents diffuseurs pour les droits TV de la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel n’a entamé aucune discussion avec Netflix. La plateforme américaine n’est absolument pas intéressée par le championnat français.

Après l’échec de l’appel d’offres en octobre dernier, la Ligue de Football Professionnel est passée à la deuxième étape pour la vente des droits TV de la Ligue 1. L’instance dirigée par Vincent Labrune discute de gré à gré avec les potentiels diffuseurs. On parle d’une proposition concrète de DAZN, et de discussions avec la chaîne beIN Sports. Mais une chose est sûre, c’est que Netflix n’entamera aucun échange.

Gabe Spitzer, responsable des sports chez Netflix : « On n'a pas discuté avec la LFP pour la Ligue 1 » https://t.co/pWqB7Z8CzO pic.twitter.com/B3DvHtErdQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 2, 2024

« Non, nous n'avons pas discuté avec la LFP pour la Ligue 1, a prévenu le vice-président de Netflix en charge des sports, Gabe Spitzer, dans les colonnes de L’Equipe. Nous sommes concentrés sur la programmation des franchises documentaires telles que DTS, Full Swing, Break Point, Tour de France : Unchained, Six Nations : Full Contact... et pas spécifiquement sur les droits sportifs en direct. »

Pour la plateforme, il n’est pas non plus question d’investir massivement sur une compétition comme la Ligue des Champions. « Exactement, a confirmé le dirigeant. Cette déclaration correspond toujours à notre philosophie. » De toute façon, en cas de volonté de se lancer dans le sport en direct, le football n’est pas le domaine le plus facile à atteindre. « Oui, peut-être, a répondu Gabe Spitzer. Pour l'instant, nous n'avons pas eu des directs de foot, mais nous avons travaillé l'espace documentaire avec des séries sur Beckham, Anelka, Griezmann, Neymar... ou la Liga en Espagne (en tournage sur la saison en cours). »

« Les discussions se poursuivent avec de nombreuses ligues enthousiastes à l'idée d'être sur Netflix car elles en comprennent la portée mondiale (la plate-forme a 260 millions d'abonnés). Le champ sportif est si vaste que le choix se résume simplement à ces questions : est-ce la bonne histoire, avec le bon accès ? Le club ou la ligue donne-t-elle ensuite cet accès ? Et enfin nos abonnés vont-ils adorer ? », s’est interrogé le patron des sports de Netflix, loin d’être le seul à douter de l’attractivité de la Ligue 1.