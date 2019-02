L1 : Yoann Gourcuff est fini pour le foot ? Il le craint

Dans : Ligue 1, Dijon, OL, Bordeaux, Rennes.

Le 23 janvier dernier, dans un communiqué, le club de Dijon annonçait la rupture à l'amiable du contrat de Yoann Gourcuff, arrivé l'été dernier au DFCO mais qui n'aura jamais eu le temps de briller avec club, le milieu de terrain étant encore plombé par les blessures. Alors que certains accusent Yoann Gourcuff de trop s'écouter et de ne pas serrer les dents lorsqu'il le faut, Olivier Dall’Oglio, qui a été son entraîneur à Dijon, estime que c'est un faux procès qui est fait à son ancien joueur. Mais le technicien admet que l'avenir professionnel de Yoann Gourcuff ne sera pas dans le football.

Et Olivier Dall'Oglio de préciser sa pensée dans Le Parisien. « J’ai vu les échographies de ses blessures musculaires. Je peux vous garantir qu’elles étaient réelles et douloureuses. Le problème de Yo, c’est le mental. Pour moi, il reste une énigme. Il se blesse sans rien faire. Sur son dernier incident qui a provoqué son départ, il a simplement eu un geste anodin. Et il m’a dit : C’est reparti. Il était abattu. C’est vraiment étrange et troublant. Je sais qu’il essaye beaucoup de choses au niveau de la médecine. Peut-être qu’un jour il trouvera la solution. Sincèrement, ce sera difficile pour lui de rejouer un jour au très haut niveau. C’est injuste car c’est un grand pro. Mais il faudrait que son corps le laisse tranquille. Et je ne crois pas que cela arrivera. Plus exactement, je n’y crois plus », avoue celui qui restera problème comme le dernier entraîneur de Yoann Gourcuff en Ligue 1, même si ce dernier tente de se refaire une santé en Bretagne où il vit désormais avec son épouse et ses deux enfants.