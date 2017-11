L1 : Un festival de Thauvin suffit au bonheur de l'OM contre l'EAG

Dans : Ligue 1, OM, EAG.

Dominateur en première mi-temps, plutôt dans la gestion lors du second acte, l’Olympique de Marseille a décroché un précieux succès au Stade Vélodrome face à Guingamp (1-0).

Pour cette rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 1, Rudi Garcia pouvait compter sur l’ensemble de son effectif. Et à l’occasion de cette rencontre, il décidait d’aligner un quatuor composé de Sanson, Payet, Thauvin et Mitroglou. Un quatuor très à son aise techniquement qui en faisait voir de toutes les couleurs à l’EAG, qui craquait logiquement à la demi-heure de jeu sur un joli numéro de Thauvin (31e, 1-0). A la pause, l’OM écrasait Guingamp par son pressing et sa domination. L’avantage était logique.

L'OM dominateur... puis dans la gestion

La deuxième mi-temps était bien moins aboutie pour l’OM. Trois jours après son déplacement à Konyaspor, les hommes de Rudi Garcia étaient plus dans la gestion, les sorties de Payet et de Sanson en sont la preuve. Malgré cette baisse de régime, Marseille restait dangereux et Thauvin (80e) était proche du doublé. Finalement, le score en restait là et cela suffisait bien au bonheur des Marseillais.

Avec ce succès capital, l’OM conforte sa 4e place et revient à 2 points de l’AS Monaco, qui affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche soir en clôture de la 14e journée. De son côté, Guingamp s’enfonce en bas du classement à la 15e place.