L1 : Santamaria vaut 15 ME, l'OL et l'OM doivent en profiter

Dans : Ligue 1.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, l’OM s’est offert le très courtisé Pape Gueye en provenance du Havre.

Assurément, il s’agit d’un très beau coup de la part du club phocéen. Néanmoins, André Villas-Boas pourrait rechercher un second joueur dans ce secteur de jeu prochainement. En effet, le départ de Morgan Sanson ou de Boubacar Kamara paraît inévitable au mercato. Le dauphin du PSG reste donc actif et à l’affût de bonnes opportunités au milieu de terrain. La piste Baptiste Santamaria (Angers) aurait le mérite d’être creusée selon son agent Yvan Le Mée, lequel a indiqué dans une interview accordée à Tutto Mercato Web que son poulain pouvait être transféré pour seulement 15 ME. Une belle opportunité qui ne manquera pas non plus d’interpeller Lyon, qui a perdu Lucas Tousart le 30 juin.

Un profil de vrai n°6 à seulement 15 ME

« La France est un championnat très populaire pour les gros clubs. Il suffit de regarder le Milan AC, qui est venu chercher Pierre Kalulu par exemple. Les prix en France sont très corrects. Par exemple, Santamaria a les caractéristiques d’un joueur comme Castrovilli (Fiorentina) ou Mandragora (Naples). Mais il ne coûte pas 40 ME puisqu’il vaut à peine 15 ME » a indiqué celui qui représente également les intérêts de Ferland Mendy ou encore du nouveau joueur d’Everton, Niels Nkounkou. Reste maintenant à voir si ce prix attractif attirera l’attention de Lyon, de Marseille ou d’autres clubs à la recherche d’un milieu défensif comme ce pourrait être le cas de Nice ou encore de Monaco dans les semaines et les mois à venir…