L1 : Révolution sur les prochains maillots, à qui le 99 ?

A peine terminée, la Ligue 1 proposera la saison prochaine une nouveauté majeure. La Ligue de Football Professionnel a en effet décidé de revoir sa législation concernant les numéros de maillots.

La saison de Ligue 1 2021-22 vient de rendre son verdict. Le PSG a été sacré champion de France, l'OM a terminé dauphin des Franciliens et l'AS Monaco a pris la troisième place. En bas de tableau, les deux équipes reléguées sont les Girondins de Bordeaux et le FC Metz. L'AS Saint-Etienne jouera elle un barrage contre l'AJ Auxerre pour sa survie au sein de l'élite du foot français. En cas de maintien en Ligue 1, les Verts feraient partie des équipes concernées par la nouvelle modification de la LFP sur les maillots. La Ligue a en effet décidé de changer une règle qui ne permettait pas aux équipes de floquer des tuniques avec des numéros fantaisistes. Cela va changer à partir de la saison prochaine.

Des maillots de 2 à 99 pour les joueurs

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! La Ligue 1 autorisera dès la saison prochaine les numéros 1⃣ à 9⃣9⃣ en flocage pour les joueurs !



Le n°1 reste exclusivement aux gardiens. pic.twitter.com/pTR1FOPHhk — BeFoot (@_BeFoot) May 25, 2022

Les équipes pourront avoir la liberté qu'elles veulent concernant les numéros sur les maillots de leurs joueurs. Les nombres entiers de 1 à 99 pourront être utilisés par les différentes formations de Ligue 1. Le numéro 1 devra en revanche être conservé par tous les gardiens. Pas de numéro 99 possible donc pour les portiers, ce qui était le cas par exemple de Gianluigi Donnarumma lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'AC Milan. Reste aussi à savoir quelle attitude adopteront les joueurs et si des numéros historiques comme le numéro 10 ou le numéro 9 ne seront pas galvaudés au fil du temps. Avant cela, les différentes formations de Ligue 1 vont pouvoir se projeter sur leur mercato estival. Un mercato estival qui promet d'être bouillant chez certaines équipes. Le PSG est déjà à l'affût sur pas mal de dossiers. Selon Nasser Al-Khelaïfi, le nouveau projet sera d'ailleurs annoncé en début de semaine prochaine. Sauf retournement de situation, Luis Campos remplacera Leonardo et Mauricio Pochettino sera lui aussi remercié.