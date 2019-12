L1 : Rennes c'est cool, Toulouse ça coule

Dans : Ligue 1.

Longtemps distancé au classement de Ligue 1, le Stade Rennais a confirmé son net regain de forme en remportant ce samedi soir contre Angers (2-1) sa quatrième victoire consécutive. Grâce à un doublé de Niang, le club breton revient à un point du podium et de Lille, avec un match en retard à jouer du côté de Nîmes. Pour le SCO, l'heure est venue de rentrer dans le rang.

Autre formation à se frotter les mains, l'AS Monaco qui a balayé (3-0) une formation amiénoise qui vient d'enchaîne quatre défaites de rang. Avec ce résultat, la formation de Jardim revient dans la première partie du classement, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps.

Dans le doute depuis quelques matches, Strasbourg s'est rassuré en battant (4-2) Toulouse, dernier de Ligue 1 et compte cinq défaites en autant de matches. L'effet Kombouaré n'a pas eu lieu et le TFC s'enfonce de plus en plus dangereusement. Enfin, Nice a également repris des couleurs en dominant largement (4-1) une formation messine où là aussi la situation devient de plus en plus tendue avec trois points pris sur les cinq derniers matches.