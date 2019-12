L1 : Rennes inflige à Claude Puel sa première défaite à l'ASSE !

Dans : Ligue 1.

Roazhon Park

Rennes - ASSE : 2-1

Buts : Diony (19e) pour l'ASSE ; Raphinha (25e) et Da Silva (94e) pour Rennes

Dans une belle ambiance, Rennes a arraché la victoire dans le temps additionnel face à Saint-Etienne grâce à un but de la tête de Damien Da Silva (2-1).

Cette rencontre entre les deux déçus de l’Europa League débutait sur un rythme très intéressant, et ce sont les Verts qui parvenaient à rapidement ouvrir le score. Pour la première fois depuis février 2019, Diony trouvait le chemin des filets en Ligue 1, profitant d’un petit cafouillage sur corner (19e, 0-1). Malheureusement pour les hommes de Claude Puel, la réaction rennaise ne se faisait pas attendre. Cinq minutes plus tard, Del Castillo trouvait une passe magnifique pour Raphinha, lequel marquait son troisième but de la saison en Ligue 1 (25e, 1-1).

En seconde période, la domination rennaise s’intensifiait et c’est en toute fin de match que le Stade Rennais parvenait à faire sauter le verrou stéphanois puisque Da Silva offrait la victoire aux siens dans le temps additionnel (94e, 2-1). Il s’agit là de la première défaite de Claude Puel à l’ASSE, qui réalise une mauvaise opération au classement. Effectivement, les Verts pointent désormais à la 9e place avec 22 points, soit deux de retard sur le troisième, Angers. De son côté, Rennes remonte à la onzième place avec un match en moins, à disputer mi-janvier à Nîmes.