L1 : Rennes fait tomber St-Etienne et vire en tête !

Dans : Ligue 1, Rennes, ASSE.

5e journée de Ligue 1

Stade Geoffroy-Guichard

Stade Rennais bat AS Saint-Etienne : 3 à 0

Buts : Aguerd (33e), Guirassy (54e), Hunou (90e) pour Rennes

Dans ce choc entre deux formations dans une forme éblouissante en ce début de saison, le Stade Rennais a frappé fort en allant s'imposer ce samedi à Saint-Etienne (3-0).

Au lendemain de la victoire de Lille contre Nantes, l'ASSE et Rennes s'affrontaient avec la certitude pour le vainqueur de prendre les commandes de la Ligue 1 et d'y rester. Et après un début de rencontre très agréable, ce sont les Bretons qui ouvraient le score, sur un corner de Bourigeaud repris victorieusement de la tête par Aguerd (0-1, 33e). Après la pause, les Verts pensaient avoir fait le plus dur en égalisant par Nordin, mais le but stéphanois était logiquement refusé, après utilisation de la VAR, pour une position de hors-jeu (47e). L'AS Saint-Etienne avait laissé passer sa chance puisque quelques minutes plus tard, De Castillo adressait un centre parfait que Guirassy, d'un superbe geste, convertissait en but (0-2, 54e).

A partir de là, le Stade Rennais gérait plus tranquillement la rencontre, même si les joueurs de Julien Stéphan se procuraient encore quelques grosses occasions. Du côté de l'ASSE, ce match était plus compliqué, la jeunesse stéphanoise n'arrivant pas à trouver la faille dans un dispositif rennais bien verrouillé. En toute fin de rencontre, Raphinha servait en profondeur Hunou, et ce dernier lobait Moulin un peu avancé (0-3, 90e), corsant sévèrement l'addition. Avec cette nette victoire, Rennes prend les commandes de la Ligue 1 tandis que Saint-Etienne rentre dans le rang avec 1 points pris en deux matches. Mais les Verts ont clairement des choses à montrer cette saison en Ligue 1, surtout si Geoffroy-Guichard retrouve de la voix.