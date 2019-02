L1 : PSG, Lille, OL... Riolo tue le suspense et enterre l'OM

Dans : Ligue 1, PSG, OL, LOSC, OM.

Vainqueur de Dijon vendredi, l’OM a profité de la défaite de Lyon à Nice pour revenir à six points seulement des Gones. Et pourtant, le podium de la Ligue 1 ne bougera plus selon plusieurs observateurs. C’est par exemple l’avis de Daniel Riolo, lequel estime qu’il sera maintenant difficile d’aller chercher le LOSC et Lyon, même pour l’OM, dont le retour en forme n’a échappé à personne. En revanche, le polémiste de RMC Sport estime que, porté par un Mario Balotelli de retour au top, le club phocéen peut légitimement viser la 4e place, synonyme de qualification directe pour l’Europa League.

« Dans notre Ligue 1, avec trois victoires de suite tu peux te replacer dans des sphères intéressantes. Néanmoins, le parcours de l'OM, c'est une moyenne de 1,54 points par match, et 9 défaites. Il n'y a que 6 équipes qui ont plus perdu que Marseille cette saison. Il n'y a que 5 équipes qui ont une pire défense que l'OM. Ils ont des stats horribles et pourtant l'Olympique de Marseille est 6e avec 37 points. Donc ils sont toujours dans les temps pour finir quatrième, ce qui ne sera pas du tout en phase avec ce qu'ils avaient prévu. Sur six mois, avec Balotelli qui peut te mettre 8 à 10 buts, ils peuvent remonter en haut du tableau. Par contre, le podium, c'est mort, je ne vois pas comment ils peuvent aller le chercher. Lille et Lyon sont trop loin, pour tout le monde » a lâché le journaliste, persuadé que l’on connaît donc déjà le podium de la Ligue 1 : Paris, Lille et Lyon…