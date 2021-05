L1 : Nîmes relance la course au maintien, Strasbourg dans le dur

Dans : Ligue 1.

36e journée de Ligue 1

Angers – Dijon : 3-0

Metz – Nîmes : 0-3

Nice – Brest : 3-2

Strasbourg – Montpellier : 1-3

24 heures après Nantes, c’est Nîmes qui s’est imposé ce dimanche, relançant totalement la course pour le maintien en Ligue 1.

Comme souvent le dimanche après-midi, c’est la course au maintien qui était au programme. Et les incertitudes se multiplient puisque Nîmes s’est brillamment imposé sur la pelouse de Metz (0-3), revenant ainsi à deux points de Nantes et à seulement trois points de Lorient… et de Strasbourg.

En effet, le maintien des Alsaciens est loin d’être acquis puisque le Racing s’est incliné à domicile contre Strasbourg (1-3). Un peu plus haut au classement, Brest a perdu face à Nice malgré un bon début de match et une supériorité numérique (3-2). Dans un match presque sans enjeu, Angers a logiquement battu Dijon (3-0), d’ores et déjà relégué en Ligue 2.

La course au maintien :

14e : Brest 40 points

15e : Bordeaux 39 points

16e : Strasbourg 38 points

17e : Lorient 38 points

18e : Nantes 37 points

19e : Nîmes 35 points

20e : Dijon 18 points