L1 ‍: Nice se rassure contre Le Havre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Après deux claques 4-1 subies la semaine dernière, Nice a renoué avec le succès contre Le Havre 2-1. Après une bonne entame du HAC, les Niçois prenaient progressivement le dessus dans le jeu. Les hommes de Franck Haise trouvaient finalement la faille en seconde période. Gaëtan Laborde transformait un penalty après une faute de main de Salmier (55e). Puis, l'attaquant azuréen servait parfaitement Bouanani pour le second but (75e). Le Havre réduisait le score dans les arrêts de jeu via Gauthier Lloris. Ce succès permet à Nice de prendre provisoirement la 5e place à Lyon (23 pts). Le Havre reste 16e et barragiste (12 pts).