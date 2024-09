L1 ‍: Montpellier renverse Auxerre et souffle un bon coup

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

5e journée de Ligue 1

Montpellier - Auxerre : 3-2

Brest - Toulouse : 2-0

Angers - Nantes : 1-1

Ce dimanche en Ligue 1, Montpellier a enfin connu le succès lors de la réception d'Auxerre à la Mosson. Pourtant, tout avait encore bien mal commencé pour les Héraultais.

Montpellier peut souffler ! Malmenés comme jamais depuis le début de la saison, les hommes de Michel Der Zakarian ont enfin connu le chemin de la victoire ce dimanche face à Auxerre. Pourtant, ce sont les Bourguignons qui ont frappé en premier par Hamed Traoré (18e). Il aura fallu attendre la 65e pour que les Héraultais égalise grâce à Akor Adams. Par la suite, la pression montpelliéraine a payé avec un deuxième but signé Modibo Sagnan (71e). Mais c'était sans compter sur la révolte d'Auxerre, qui égalisera quelques secondes plus tard par Ado Onaiwu. Enfin, Akor Adams, décidément bien inspiré, donnera la victoire à Montpellier à la 75e minute. Un succès qui permet au MHSC d'être désormais 15e et premier non-relégable. Auxerre est 16e.

Dans les autres rencontres du jour, Brest a confirmé sa belle victoire en Ligue des champions dans la semaine en prenant le meilleur sur Toulouse. Des buts de Mama Baldé et Romain Faivre auront suffi au bonheur des Bretons, désormais 11èmes de Ligue 1. Enfin, Angers et Nantes n'ont pu se départager (1-1) lors d'un derby haletant. Les Canaris avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Johann Lepenant (18e) avant une égalisation logique angevine sur penalty à la 24e de Himad Abdelli.