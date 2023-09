L1 ‍: Monaco enfonce Lens et reprend la tête

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 4e journée

Stade Louis-II

Monaco-Lens 3-0

Buts : Singo (24e), Golovine (36e), Maripan (59e)

Dans un match maîtrisé, l'AS Monaco a offert une nouvelle démonstration offensive. L'ASM a écrasé une faible équipe lensoise 3-0. Monaco est leader de Ligue 1 tandis que Lens s'enfonce dans la crise et dans la zone rouge.

Un été meurtrier pour le RC Lens. Si forts collectivement la saison passée, les Lensois ont une nouvelle fois coulé à Monaco après leur revers au Parc samedi dernier. Il faut dire qu'ils sont tombés sur une superbe équipe monégasque. Malgré une première situation lensoise où Köhn sortait bien dans les pieds d'Abdul Samed sur un appel en profondeur (4e), Monaco dominait largement les débats en première période. La forte possession était accompagnée d'occasions. Minamino venait tester les réflexes de Samba sur une frappe lointaine (23e). Sur le corner suivant, Singo catapultait sa tête dans le petit filet lensois. Lens réagissait via un coup-franc et une frappe lourde de Fulgini (35e). Cependant, sur le contre, Monaco tuait le match. Minamino trouvait Golovine en profondeur, lequel ajustait proprement Samba.

Après le repos, l'imprécision technique lensoise continuait tout comme la fébrilité sur corner. Un deuxième aspect fatal face à l'efficacité de l'AS Monaco. Esseulé dans la surface sur un corner de Caio Henrique, Maripan plantait le troisième but presque trop facilement. Assommé, Lens réagissait en fin de match après l'entrée en jeu du duo Guilavogui-Saïd. Danso et Wesley Saïd étaient proches de réduire le score mais Singo réalisait un double sauvetage sur sa ligne (77e). La belle réaction d'orgueil de Lens était trop tardive pour aboutir. Monaco s'imposait finalement 3-0, confirmant la solidité de son équipe en ce début de saison. Avec 10 points sur 12, l'ASM sera leader de L1 à l'issue du week-end. De son côté, Lens (1 point seulement) glisse à la 17e place et inquiète de plus en plus.