L1 ‍: Monaco calme Montpellier et met la pression sur Nice

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

14e journée de Ligue 1

Monaco - Montpellier : 2-0

Brest - Clermont : 3-0

Toulouse - Lorient : 1-1

Ce dimanche en Ligue 1, l'AS Monaco a réalisé une très belle opération en venant à bout de Montpellier. Le club de la Principauté met un peu plus la pression sur Nice, dauphin du PSG.

Une semaine après avoir sombré au Parc des Princes face au PSG, Monaco s'est bien repris ce dimanche avec une victoire importante sur ses terres contre Montpellier. Une rencontre loin d'être très aboutie pour le club monégasque mais qui lui permet tout de même de conforter sa place sur le podium et de revenir à deux unités de Nice, deuxième. Monaco pourra remercier Takumi Minamino, buteur dès la 9ème minute et qui aura finalement permis à son équipe de sécuriser les trois points. A noter que même à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Boubakar Kouyaté à la 69e minute, les Héraultais ont continué de mettre la pression mais sans trouver la faille avant de finalement encaisser un nouveau but, signé Wissam Ben Yedder dans le temps additionnel. Les hommes de Michel der Zakarian pourront nourrir de nombreux regrets au vu des énormes opportunités de Montpellier dans cette rencontre.

𝘽𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙏 !!!



Wissam fait le break pour nos Rouge & Blanc ✊



92' | 2⃣-0⃣ #ASMMHSC pic.twitter.com/oboKCTYpcZ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 3, 2023

Dans les autres rencontres du jour, Brest n'a fait qu'une bouchée de Clermont (3-0) pendant que Toulouse a perdu deux points ô combien importants face à Lorient, concurrent direct pour le maintien, en se faisant égaliser dans le temps additionnel. Au classement de Ligue 1, Lyon (18e, 7 points), Clermont (17e, 10 points) et Lorient (16e, 12 points) ferment la marche.