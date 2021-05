L1 : Mbappé Roi de Ligue 1, les Français ont parlé

Dans : Ligue 1.

Kylian Mappé est considéré comme le meilleur joueur de Ligue 1 selon un sondage réalisé par RTL. L'attaquant du PSG écrase la concurrence et compte plus de six fois plus de votes que son dauphin, Burak Yilmaz.

Rarement une saison de Ligue 1 aura été aussi captivante jusqu'à la toute dernière journée. À un match de la fin du championnat, trois équipes peuvent mathématiquement encore être championnes. S'il faudrait un alignement des planètes incroyable pour que Monaco coiffe tout le monde au poteau, le suspens est en revanche bien présent entre le LOSC et le PSG. La situation est simple : pour être sacré champion, Paris doit battre Brest tout en espérant un faux pas des hommes de Christophe Galtier. Habitués aux saisons sans suspens durant lesquelles le PSG écrase tout sur son passage, les fans de foot apprécient particulièrement cette saison 2020/2021, et ce malgré le huis-clos et tous les éléments liés au Covid-19. Mais alors que l'heure de vérité approche à grands pas, l'heure est au bilan, et aux pronostics. Lors d'un sondage réalisé pour RTL et Winamax, Odoxa a interrogé 1005 personnes de plus de 18 ans, dont 391 amateurs de football. Au programme ? Attribution du titre de Ligue 1, meilleur joueur mais également meilleur entraîneur de la saison.

Mbappé Roi de Ligue 1

Bien qu'ils soient en ballotage favorable en ayant leur destin entre les mains, les Lillois ne font office de favoris pour le titre que pour 39%, contre 45% pour le PSG. La donnée s'inverse néanmoins si l'on prend en compte les amateurs de football, 53% pour les Dogues contre 40% pour Paris. En terme de distinction individuelle, les chiffres sont loin d'être aussi serrés. Auteur d'une saison exceptionnelle (26 buts en 30 matchs), Kylian Mbappé ne laisse quasiment rien à ses rivaux en ce qui concerne le titre de meilleur joueur de la saison. Il récolte 60% des votes des fans de foot et laisse Burak Yilmaz (9%), Keyloar Navas (5%), Memphis Depay (4%) et Neymar (3%) loin derrière. Le Brésilien est bien mieux placé dans le classement des non initiés au football (deuxième avec 10%), preuve de son extrême popularité. Christophe Galtier, dont le futur agite la presse qui l'envoie à la fois à Nice et à Lyon, écrase lui aussi la concurrence en tant que meilleur entraîneur de France. Avec 58%, il devance Mauricio Pochettino (14%) et Niko Kovac (11%). Si ces chiffres feront sans doute plaisir aux deux concernés, l'un des deux sera forcément déçu ce dimanche soir après le dénouement de l'ultime journée de Ligue 1.