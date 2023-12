L1 ‍: Malgré un cadeau de Mbappé, le PSG se fait rejoindre par Lille

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

16e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre-Mauroy.

Lille OSC - Paris Saint-Germain : 1-1.

Buts : David (90e+3) pour le LOSC ; Mbappé (66e sur penalty) pour le PSG.

Déjà sacré champion d'automne, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à creuser son avance sur ses poursuivants en se faisant rejoindre par Lille dans les dernières secondes de jeu (1-1).

En clôture de cette 16e journée de Ligue 1, le club de la capitale française voulait pleinement profiter des défaites de Monaco et de Nice pour prendre une énorme avance en tête du championnat. Mais après une première période plus ou moins équilibrée, avec des occasions de Dembélé (21e) ou de Vitinha (36e), le PSG ne remplissait pas sa mission avant la pause.

⏸️ C'est la pause à Lille.

Pas de but dans ce premier acte.#𝐋𝐎𝐒𝐂𝐏𝐒𝐆 | 𝟎-𝟎 pic.twitter.com/geE4B6M7bl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2023

Au retour des vestiaires, le sauveur parisien en personne prenait les choses en main. Sur un penalty obtenu par Lucas Hernandez pour une faute de Diakité, Kylian Mbappé trompait effectivement Chevalier pour ouvrir la marque (0-1 à la 66e). Un but qui ne suffisait pas au bonheur des Parisiens, vu qu'au coeur d'une fin de match folle et malgré de beaux arrêts de Tenas (87e, 92e), David finissait par faire craquer la défense du PSG au bout du temps additionnel pour égaliser (1-1 à la 94e).



𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ !



Avec les tripes, sur la dernière action de la partie, les Dogues viennent arracher le point du match nul face à Paris grâce à Jonathan David 👊



Rendez-vous mercredi à Strasbourg pour terminer l'année en beauté 💥#LOSCPSG 1-1 | 90' — LOSC (@losclive) December 17, 2023

Malgré ce nul, intervenant après huit victoires de suite, le PSG de Luis Enrique compte quand même cinq points d’avance sur Nice dans la course au titre. Derrière, le LOSC de Paulo Fonseca, invaincu depuis septembre, est quatrième et recolle à deux longueurs du podium et de Monaco.