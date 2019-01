L1 : Lyon évite le pire, Rennes tombe de haut

Dans : Ligue 1, OL, Rennes.

Le calendrier de Ligue 1 se remettait en partie à jour ce mercredi soir, et pour les grosses cylindrées l'heure n'a pas été à la fête. En déplacement à Toulouse, l'Olympique Lyonnais a frôlé la catastrophe, puisque les joueurs de Bruno Genesio étaient encore menés 2-0 à la 75e. Mais un but de Dembele et un superbe coup-franc de Fekir ont permis à Lyon de ramener le point du nul (2-2) de son déplacement au Stadium, l'OL ayant même la possibilité de rafler la mise dans les ultimes minutes de la rencontre avec plusieurs grosses occasions.

Equipe en forme du moment, le Stade Rennais est tombé de haut dans un derby breton qui permet à Guingamp de renouer avec la victoire (2-1) et de toujours pouvoir croire à un miraculeux maintien. Même s'il pointe à la 20e place, l'EAG revient à 1 point de Monaco, qui s'est contenté d'un nul à domicile face à une formation niçoise (1-1), le Gym ayant même raté le jackpot, Saint-Maximin ratant un penalty. Enfin, Nîmes a dominé (1-0) une équipe nantaise qui s'installe dans le ventre mou de la Ligue 1.