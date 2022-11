L1 : Lille se relance, Nantes évite le pire

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

15e journée de Ligue 1

LOSC - Angers : 1-0

Brest - Troyes : 2-1

Nantes - Ajaccio : 2-2

Montpellier - Reims : 1-1

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le quinzième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Lille recevait Angers, Brest était aux prises avec Troyes, Nantes affrontait Ajaccio et enfin, Montpellier devait faire face à Reims.

Le LOSC a remis la marche avant ce dimanche en Ligue 1 en venant à bout d'Angers à domicile. Mais que ce fut dur pour les hommes de Paulo Fonseca face à la lanterne rouge du championnat. Les Angevins auraient même pu prendre les devants, mais ont vu leur but refusé. Et très vite après, ce sont les Dogues qui ont marqué grâce à Tiago Djaló. A noter le carton rouge écopé en fin de match par Carlos Baleba. Qu'à cela ne tienne, le LOSC prend les trois points et consolide sa place dans le bon wagon de tête, à la 7ème place (26 points). Côté Angers, on ne s'en sort pas avec cette septième défaite de rang. Malgré du mieux dans le jeu, les hommes de Gérald Baticle ferment la marche de la Ligue 1, avec 8 petits points...

Dans les autres rencontres, le FC Nantes est revenu de loin face à Ajaccio. Les Canaris étaient menés sur le score de deux buts à zéro mais ont fait preuve d'une belle force mentale pour revenir puis égaliser. Un match nul qui ne fait pas les affaires de Corses frustrés et toujours dans la zone rouge (18èmes). Le FC Nantes est 15ème. Autre équipe à avoir frôler la défaite : Montpellier. Les Héraultais ont égalisé face au Stade de Reims dans le temps additionnel grâce à Sacha Delaye. Enfin, à noter la victoire très précieuse de Brest à domicile face à Troyes. La première de la saison à domicile. Les Bretons soufflent et sortent de la zone rouge (16èmes).