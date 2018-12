L1 : Lille s'en sort miraculeusement contre Reims !

Dans : Ligue 1, LOSC, Reims.

Stade Pierre-Mauroy

Lille - Reims : 1-1

Buts : Oudin (64e) pour Reims ; Pépé (94e) pour Lille

Seule équipe du top 6 à jouer ce week-end, Lille s'est fait très peur, en arrachant le match nul à la 94e minute de jeu contre Reims (1-1).

Malgré un onze de départ proche de l’équipe-type, Lille peinait à se créer des occasions. Mais en fin de première mi-temps, les attaquants nordistes avaient l’occasion d’ouvrir le score. C’était sans compter sur l’excellent Edouard Mendy, qui stoppait les frappes de Luiz Araujo (37e) puis de Xeka (44e). Solidaire et accrocheur, Reims gagnait le vestiaire avec un match nul.

Et plus les minutes passaient, plus le promu se montrait dangereux. Jusqu’à l’heure de jeu et l’ouverture du score signée Oudin (64e, 0-1), qui inscrivait son 3e but de la saison en Ligue 1. Dix minutes plus tard, Lille avait une occasion en or d’égaliser, mais la frappe d’Ikoné passait à côté des buts de Mendy. Alors que Montpellier, Lyon, Marseille et Saint-Etienne n’ont pas joué (matchs reportés à cause des manifestations), Lille était proche de faire la très mauvaise opération. Mais Pépé égalisait dans le temps additionnel (94e, 1-1) sur penalty. Un moindre mal pour le LOSC, qui est passé proche de la catastrophe.