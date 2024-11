L1 ‍: Le PSG prend 3 points en trottinant

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 12e journée

Parc des Princes

PSG-Toulouse 3-0

Buts : Neves (35e), Beraldo (84e), Vitinha (90e+1) pour le PSG

Tout en maîtrise, le PSG a facilement battu Toulouse 3-0 au Parc des Princes. Un 5e succès de rang en Ligue 1 qui permet au PSG de garder une belle avance sur Monaco et de préparer au mieux son match au Bayern.

Avec une équipe remaniée, le PSG pouvait être en danger face à une équipe toulousaine forte de trois succès d'affilée en Ligue 1. Il n'en était rien en première période tant le PSG avait la maîtrise du ballon. Une domination nette, parfois stérile, mais rapidement récompensée. Sur un centre d'Hakimi, Neves reprenait sans contrôle depuis l'entrée de la surface pour planter Restes et ouvrir le score. Le gardien toulousain était plus solide pour stopper les tentatives de Barcola ou une subtile Madjer de Beraldo. Le PSG restait sur sa lancée après la pause, croyant même doubler la mise via Zaire-Emery avant que la VAR n'annule le but pour hors-jeu (54e).

Pas à l'abri malgré sa maîtrise, le PSG se faisait un peu peur avec deux actions du TFC. Aboukhlal filait seul au but mais Zaire-Emery le taclait juste à temps. Dans la foulée, le milieu parisien offrait une balle de but à Babicka qui frappait au-dessus en pleine surface. Le PSG accélérait ensuite avec des buts de Beraldo et Vitinha pour assurer la victoire 3-0. Paris reprend 6 points d'avance sur Monaco et continue de rouler sur la Ligue 1. Toulouse reste 10e.