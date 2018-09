L1 : Le PSG fait payer le tarif habituel à Reims

Dans : Ligue 1, PSG, Reims.

Mené au score par Reims dès la première minute de jeu, ce mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment forcé son talent pour s'imposer finalement 4 à 1 contre une formation champenois dominée pendant tout le reste de la rencontre. Un doublé de Cavani, qui a ainsi répondu aux critiques, plus un penalty de Neymar et un but de l'inévitable Meunier ont donné de l'ampleur au succès parisien. Le Paris SG a d'ailleurs battu un record en Ligue 1 en devenant la première formation à s'imposer avec au moins trois buts marqués par match lors de sept rencontres consécutives.

Sans vraiment forcer son talent en seconde période, le PSG en est donc à sept victoires en sept matches, et soit dit en passant compte déjà 15 points d'avance sur son dauphin de l'an passé, Monaco. Le week-end prochain, Paris se déplacera à Nice avec le désir de continuer sa razzia dans notre championnat et de pousser encore plus loin le curseur des records. Le club de la capitale aura ensuite deux rendez-vous plus compliqués contre l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions, puis avec la réception de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes.