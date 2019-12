L1 : Le PSG et l'OM s'envolent, Lille se crashe !

Dans : Ligue 1.

Le multiplex de cette 19e journée de Ligue 1 a été riche en buts, avec quelques belles affaires en haut du classement, et déjà deux équipes qui foncent vers la Ligue 2.

Au Parc des Princes, le PSG n'a pas forcé son talent pour venir à bout d'Amiens (4-1) avec tout de même un nouveau doublé de Kylian Mbappé, et peut-être une sérieuse blessure pour Thiago Silva. Mais Paris a été à la hauteur pour son dernier match de l'année et tient la distance. Derrière Paris, l'Olympique de Marseille a fait le bonheur de ses supporters en s'imposant (3-1) contre Nîmes après un match assez chaotique, la VAR étant de la fête. Mais finalement, les Phocéens prennent trois points et confortent leur seconde place au classement.

Car derrière l'OM, et malgré une ouverture rapide du score, Lille a pris une grosse claque à Monaco (5-1), les joueurs de Jardim ayant répondu de la plus belle des façons à ceux qui affirmaient qu'ils avaient lâché leur coach. C'est finalement Rennes qui s'installe sur la troisième marche du podium en venant à bout (1-0) en fin de match d'une équipe de Bordeaux qui dégringole au classement.

Autre équipe à tomber, l'AS Saint-Etienne qui s'est inclinée à Strasbourg (2-1) et se retrouve à la 14e place. Du côté de l'OL, on ne peut pas se contenter du nul (1-1) ramené de Reims, puisque Dembélé a manqué le penalty de la gagne dans les dernières minutes. L'OL se retrouve à 12 points de l'OM, un gouffre. Nantes avait l'occasion de faire une bonne opération, mais les Canaris ont été surpris à domicile par Angers (1-2). De son côté, Montpellier a ramené Brest à la dure réalité de la L1 en infligeant un dur 4-0 aux joueurs bretons.

Dans la bataille pour le maintien, Toulouse a été encore une fois balayé (3-0), cette fois à Nice, Avec Nîmes, le TFC semble bien parti pour descendre, même si Amiens, et le duo Dijon-Metz, qui se sont neutralisés (2-2) sont des candidats sérieux.