L1 ‍: Le LOSC humilie Clermont et grimpe sur le podium

Par Hadrien Rivayrand

20e journée de Ligue 1

Reims - Toulouse : 2-3

Lille - Clermont : 4-0

Metz - Lorient : 1-2

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC n'a fait qu'une bouchée de Clermont. Les Dogues montent provisoirement sur le podium.

Le LOSC n'a pas fait dans le détail face à Clermont ce dimanche à domicile. Les hommes de Paulo Fonseca ont en effet étrillé les Auvergnats sur le score de 4 buts à 0. Les Dogues ont rapidement fait la différence dès la 10e minute grâce à Jonathan David. Par la suite, Lille a étouffé son adversaire et fait le break par Benjamin André (24e). Avant la pause, les Lillois ont encore marqué deux buts (Jonathan David 38e et Edon Zhegrova 40e). Lors du second acte, le LOSC a géré son avance face à des Clermontois fébriles dans tous les secteurs du jeu. Au classement, Lille fait une très belle opération en pointant à la troisième place avant le match entre Brest et Nice. Clermont est lui 20e...

Ça va un peu trop vite pour le CM 🥵#LOSCCF63 4-0 | 43’ pic.twitter.com/J0xsipIaDH — LOSC (@losclive) February 4, 2024

Car dans les autres rencontres du jour, Lorient est allé battre Metz (2-1) pour quitter la dernière place et être désormais 17e. Les Lorrains perdent une place et sont désormais barragistes, permettant à l'OL de gagner une place avant son match contre l'OM. Enfin, le Stade de Reims a été surpris par Toulouse (2-3) à domicile. Le Téfécé se donne de l'air et pointe à la 12e place.