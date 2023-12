L1 ‍: Le LOSC fait une mauvaise opération à Clermont

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

15e journée de Ligue 1

Strasbourg - Le Havre : 2-1

Metz - Brest : 0-1

Clermont - Lille : 0-0

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a calé sur la pelouse de Clermont. Un accroc très dommageable pour les joueurs de Paulo Fonseca.

Cette saison en Ligue 1, le rythme est soutenu devant et Monaco, Nice et le PSG ont tous gagné. Lille, quatrième avant cette 15e journée de championnat, se devait donc d'aller en faire de même sur la pelouse de Clermont, relégable. Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu en Auvergne face à de valeureux auvergnats, désireux de tout faire pour prendre des points dans leur mission maintien. Dans cette rencontre, c'est bien Clermont qui se sera montré le plus dangereux et qui pourra nourrir des regrets, même si Lille a aussi eu une bonne période. Score final, 0 à 0 qui ne fait les affaires d'aucun des deux équipes. A noter la nouvelle belle prestation de Lucas Chevalier, serein et souverain dans ses buts et qui devra en faire de même le week-end prochain lors de la réception du PSG.

Oh la parade MAGNIFIQUE de Lucas Chevalier !!#CF63LOSC 0-0 | 51' — LOSC (@losclive) December 10, 2023

Dans les autres rencontres du jour, Brest a fait une superbe opération en allant gagner à Metz. Enfin, Strasbourg a battu Le Havre 2 buts à 1 grâce à une tête sur corner au bout du temps additionnel. Au classement, Brest pointe à une très belle 5e place, à 5 unités de la troisième place occupée par Monaco.